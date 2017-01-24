Salihli’nin Sultanları, Arkas maçına hazır

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubunda mücadele eden ve ilk 3 maçta aldığı Vakıfbank ve Maltepe Yalıspor galibiyetleriyle 2. yarıya hızlı başlayan Salihli Belediyespor, Çarşamba günü, Arkas'ı konuk edecek.

Belediye Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma ise saat 14.00'da başlayacak. Arkas maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Baş Antrenör Bora Şensoy, Arkas'ı da yenerek, 2. yarıdaki galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyleyerek tüm taraftarları maça davet etti.

Karşılaşma öncesinde, ev sahibi Salihli Belediyespor grupta 20 puanla 9. sırada, konuk Arkas Spor ise 23 puanla 8. sırada bulunuyor.