Salihli’nin sultanları Arkas karşısında fırsat tepti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 2-0 önde götürdüğü maçta üstünlüğünü koruyamayarak, Arkas'a 3-2 yenildi.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1.Ligi A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 17'nci haftasında İzmir ekibi Arkas'ı konuk etti. Belediye Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlı ekip, 2-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-2 yenildi. Maça taraftar desteği ile hızlı başlayan ev sahibi Salihli Belediyespor, 1.seti 25-17 ve 2.seti 25-18 kazanıp durumu 2-0 yaptı. Yeşil-beyazlı ekip 3.seti 21-25 ve 4.seti 24-26 kaybedince maça eşitlik geldi. Konuk ekip Arkas, tie break setini 13-15 alınca, maçı da 2-3 kazandı.

Salihli Belediyespor aldığı 1 puanla grupta puanını 21'e çıkarırken, rakip Arkas ise puanını 25'e yükseltti.