Salihli’de STK’lar ortak akıl toplantısında buluştu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 17 sivil toplum kuruluşu, ortak değerlendirme toplantılarından birini daha gerçekleştirdi. Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde Cemre tesislerinde bir araya gelen STK'ların temsilcileri Salihli'nin sorunlarının yanı sıra, ekonomi alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Meclis Başkanı Necati Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Hisar, Manavlar Odası Başkanı Rıfat Yavaş, Ayakkabıcılar ve Kunduracılar Odası Başkanı Celil Şenal, Marangozlar Odası Başkanı M. Kemal Alacalı, Bakkallar Odası Başkanı İsmail Ünlü, Kahveciler Odası Başkanı İbrahim Demirdoğan, Tuhafiyeciler ve Terziler Odası Başkanı Şerif Ali Girgin, İnşaatçılar Odası Başkanı Davut Dilek, Lokantacılar Odası Başkanı Fatih Azak, Berberler Odası Başkanı Kadir Dilşeker, Elektrikçiler Odası Başkanı Bahadır Çelikkol. katıldı. Değerlendirme toplantısında Salihli'nin ve bölgenin ekonomik ve mesleki sorunları konuşuldu. 2 yıldır düzenli olarak toplanan 17 STK temsilcisi, bölgenin ortak sorunlarını belirleyip çözüm bulmak için merkezi hükümetle, yerel yönetimlerle, bölge milletvekilleriyle ve siyasi parti temsilcileriyle çeşitli toplantılarda bir araya gelerek, mesleki, ekonomik, eğitim, sosyal ve kültürel sorunların birçoğunu karşılıklı istişare yapıyor. Oda başkanları, başarıya ulaşmalarında odaların birlik ve beraberlik içinde olmalarının yanı sıra, siyaset üstü tutumlarının önem arz ettiğini ifade ettiler.