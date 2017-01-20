Salihli’de 27 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıktı

Manisa'nın Salihli'de okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okullarında olmak üzere toplam 124 okulda eğitim ve öğretim gören 27 bin 139 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Karne günü nedeniyle Cumhuriyet İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Akça, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Toplum Sağlığı Müdürü Ufuk Berberoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, Okul Müdürü Durmuş Küçük ile öğrenciler katıldı. Törende öğrencilere karnelerini veren İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, öğrencileri tebrik edip başarılar diledi. Kaymakam Çelenkoğlu, öğrencilere, hem dinlenip, hem de kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Bu arada, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okullarında olmak üzere toplam 124 okulda eğitim ve öğretim gören 27 bin 139 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiği belirtildi.