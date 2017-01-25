Salihli hayalindeki parka kavuşuyor

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Gümüşçayı Rekreasyon Alanında 38 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacak olan "Masal Ormanı" projesinin tamamlandığını belirterek ihale sürecinin başladığını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'ye kazandırılacak olan Masal Ormanı projesinin Gümüş Kafeterya ile Hüseyin Bulut Köprüsü arasında kalan 38 bin metrekarelik alanda yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli'ye her yaştan vatandaşın yararlanabileceği, içerisinde yaşam alanları, çocuklarımız için masal parkları ve ailelerimize yönelik kafeteryalar ile seyir teraslarının bulunduğu Masal Ormanı projesini ilçemize kazandıran Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e tüm Salihli adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.