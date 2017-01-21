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Salihli filede mutlu

Salihli filede mutlu

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, deplasmanda konuk olduğu İstanbul ekibi Maltepe Yalıspor'u 3-0 yendi.

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Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, deplasmanda konuk olduğu İstanbul ekibi Maltepe Yalıspor'u 3-0 yendi.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 16'ıncı haftasında deplasmanda Maltepe Yalıspor'un konuğu oldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta Manisa ekibi Salihli Belediyespor, 1. seti 16-25, 2. seti 22-25 ve 3. seti de 20-25 kazanıp, salondan 3-0'lık net sonuçla ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Salihli Belediyespor bu sonuçla grupta puanını 20'ye yükseltirken, ev sahibi Maltepe Yalıspor ise 16 puanda kaldı.

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