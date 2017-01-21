Saldırı düzenleyen terörist arananlar listesinde çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen şüphelilerden terör DHKP-C üyesi Şerif T.'nin aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında olay yerinde bulunan bir lav silahının üzerindeki parmak izlerini inceleyen ekipler, saldırıyı yapan şüphelilerden birinin Şerif T. olduğunu belirledi.

Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu öğrenilen Şerif T.'nin İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesindeki gri listede olduğu ve başına 300 bin lira ödül konulduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, sahte kimlik kullandığı öğrenilen Şerif T.'nin Yunanistan'dan kaçak yollarla ülkeye girdiği belirtildi.