SAL'da 10.hafta heyecanı

Kötü hava şartları nedeniyle 1 aydır ertelenen Süper Amatör Lig maçları bugün kaldığı yerden oynanmaya başlayacak. Bugün ligde 10.hafta maçları oynanacak. Haftanın en önemli maçında Selçuklu Belediyespor evinde Saiteli Kadınhanı Belediyespor'u ağırlarken Karapınar Belediyespor ise evinde lider konumda bulunan Ereğlispor'u ağırlayacak.Beyşehir Bld.Spor - Kulu Bld.Spor maçı ise yarın oynanacak. Selçukspor ise haftayı bay geçecek.

HAKAN ARMUTCU

Bugün ligde oynanacak maçlar şöyle:

Ç.Çumra Bld.Spor - Bozkır Gençlerbirliği (11.00 – Süleyman Ballan)

Karapınar Bld.Spor - Ereğlispor (13.00 - Karapınar)

Selçuklu Bld.Spor - S.Kadınhanı Bld.Spor (13.00 - Dumlupınar)

Muhasebe Gençler - Seydişehir Bld.Spor (15.00 - Dumlupınar)