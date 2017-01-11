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Sakarya’daki terör soruşturmasında 8 tutuklama

Sakarya’daki terör soruşturmasında 8 tutuklama

Sakarya'da terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sakarya'da terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HDP Sapanca İlçe Başkanı Ercan Tepe, HDP Adapazarı İlçe Başkanı M. Hakkı Sonsuz, üniversite öğrencileri M.O, M.N.A ile M.S.Ç, Z.K, M.G. ve K.K.,yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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