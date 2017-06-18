Sakarya’da trafik kazası: 6 yaralı

Adapazarı Kaynarca duble yolunda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine seyir halinde olan C.Ö. yönetimindeki 54 ZP 423 plakalı otomobil sürücüsü, Hataplı kavşağında virajı alamayınca yol kenarındaki iş makinasına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü C.Ö. ve araçta bulunan D.B., İ.D, Y.B, A.D., A.D. isimli kişiler yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerine çağırılan ambulansla ilk müdahalelerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.