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Sakarya’da 2 PKK şüphelisi adliyeye sevk edildi

Sakarya’da 2 PKK şüphelisi adliyeye sevk edildi

Sakarya'da askerlik görevinde olan iki şahıs, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Sakarya'da askerlik görevinde olan iki şahıs, PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da askerlik görevini yapan H.Ş., ve M.G., iki şahıs PKK silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun sonrasında geniş güvenlik önlemlerin altında adliyeye sevk edildi.

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