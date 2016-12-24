Sakarya Narkotim ekipleri çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da Narkotim ekipleri şüphelendikleri 3 şahsın üzerinden çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri şehir merkezinde durumlarından şüphelendikleri 3 şüpheli şahsı durdurdu. Polis ekipleri şahısların üstlerinde yaptıkları aramada 23 adet uyuşturucu hap, 20 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.