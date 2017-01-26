Sakarya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

SAKARYA (İHA) – Sakarya merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında görevinden ihraç edilen ve örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 14 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında daha önceden Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen Sakarya, Aksaray ve Bilecik'ten toplam 14 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.