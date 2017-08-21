Şair Şahin Ertürk’ten yeni kitap

Kütahya'da, şair Şahin Ertürk'ün 13. şiir kitabı okurlarıyla buluştu.

'Bizim Köyün Delisi" isimli öyküler-şiirler isimli kitabında 58 şiir ve öykünün yer aldığını ifade eden Şahin Ertürk, okuyucularının gösterdiği alakaya teşekkür etti.

Şiir dinlemeyi ve şiir yazmayı çok sevdiğini ifade eden Ertürk, "İlk şiir kitabım "Kayıp Duygular', ardından "Nöbetçi Şair', "Kontrolsüz Sevgi', "Boyalı Düşler', "Karaborsa Sevgi', "Eeee Sonra', "Gıdıkla Beni', "Hormonsuz Şiirler', "Güvercin Yürekli Adam', "Sen Mevsimi', "Zikzak Çizmez Şair', "Kadavra Aşklar" ve son olarak "Bizim Köyün Delisi" ismini verdiğim şiir kitabım da yayınlandı. Son kitabım olan "Bizim Köyün Delisi" isimli kitabımda 58 şiir ve öykü var. Umarım okuyucularım beğenir" diye konuştu. (EFE)