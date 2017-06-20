Sahur vakti evlerini sel aldı

Zonguldak'ta şiddetli yağmur nedeniyle kayan toprak parçaları suyla birlikte çamura dönüştü. Sahura kalkan Arslan Ailesi, evlerine dolan çamur nedeniyle şok yaşadı. Çamur deryasına dönen evlerini sabaha kadar temizleyen aile, bir süre önce dilekçe vermelerine rağmen yetkililerin gereken çalışmayı yapmadığını iddia etti.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağış gece saatlerinde şiddetli yağışa dönüştü. Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde ikamet eden Arslan Ailesi, sahura uyandıklarında şok yaşadı. Uykudaki çocuklarını uyandıran aile, üst katta yaşayan akrabalarına sığındı. Yağmur nedeniyle evin arka tarafında bulunan toprak parçaları dört katlı apartmanın giriş katındaki dairesine doldu.

Eşyaları çamur içinde kalan aile, durumu yetkililere haber verdi. Ekipler, sabah saatlerinden bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

"Hiçbir önlem almadılar"

Gece boyunca uyumadığını anlatan 74 yaşındaki Ahmet Arslan, üç ay önce Zonguldak Belediyesi'ne dilekçe verdiklerini anlattı. Yetkilileri uyarmasına rağmen evlerini sel bastığını anlatan Arslan, "Burası üç ay önce yapıldı. Defalarca müracaatlarım oldu. Fen İşleri Müdürü'ne telefon açtım.Fakat beni ciddiye almadılar. Burada toprak boşta. Yapılacağını söylediler ama bir an evvel yapılması gerekiyordu. Fakat o gün bu gündür yapılmadı. Dilekçe verdim en sonunda. Ben burada bir şey olursa mes'uliyet belediyeye ait dedim. Ben 50 senedir buradayım. Burada üç ay önce bir çalışma yapıldı. Kanalizasyon çalışması yaptılar. Başı boş bırakıp gittiler. Hiç bir önlemini almadılar. Bu sabaha kadar uyumadım. Evimin bir tanesi yeni yapılmış daireydi hiç bir eşya kalmadı" diye tepkisini gösterdi.

Öte yandan sel sularının dolduğu bazı işyerleri ile BEÜ Farabi Kampüsü'nde de temizlik çalışmaları devam etti.