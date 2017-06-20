Sahur sofrasında sele yakalandılar

Kocaeli'nde sahur vakti başlayan sağanak yağmur bazı bölgelerde sele sebep oldu. Evler sular altında kalırken, gökyüzünün karanlığını şimşekler aydınlattı.

Kocaeli'nde önceki gün başlayan yağmur, bugün sabah saatlerinde şiddetini arttırdı. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağmur özellikle Körfez ilçesinde hayatı zorlaştırdı. Fatih Mahallesi Çelikel sokakta bir çok evi su bastı. Lüks bir otomobil ise sel sularının içinde kaldı. Otomobil arızalanırken, çekici ile kaldırıldı.

Öte yandan vatandaşlar sel sularına sahur sofrasında yakalandı. Evlerin odaları sularla dolarken, vatandaşlar biriken suyu kovalarla sokağa taşıdı. Bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri sel sularını motor ile tahliye etti.

Gecenin karanlığını ise çakan şimşekler aydınlattı.