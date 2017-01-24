Sahte dövizle yakalandılar

RİZE (İHA) – Rize'de sahte dövizle yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları Z.B, H.K ve G.H'nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 100 dolarlık sahte banknotlardan oluşan 5 bin dolar ile bir adet sahte 50 Euro ele geçirildi. Zanlılar polis ifadesinin ardından Rize Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede Z.B. tutuklanırken, H.K. ve G.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.