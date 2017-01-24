Şahinbey’de yeni yılın ilk personel toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2017 yılının ilk personel toplantısını gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, personellerin motivasyonunu artırmak adına çalışmasında üstün başarı gösteren personelleri ödüllendirdi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan personel toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları kurum müdürleri ve personeller katıldı.

"Bir vücudun parçası gibiyiz"

Başkan Tahmazoğlu, bu yılın ilk personel toplantısı düzenlediklerini belirterek, "Bu bir aile toplantısı. Her birimiz bir vücudun ayrı bir parçası gibi gayretle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu yıl inşallah Çanakkale'ye 20.000 öğrencimizi daha götüreceğiz. Herkesin 7/24 esasına göre çalıştığını biliyorum. Ancak daha farklı projeler ve fikirler şeyler üretmemiz gerekiyor. Bu anlamda her personel toplantımızda farkındalık ortaya koyan arkadaşlarımızı ödüllendiriyoruz" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından, ayın personeli seçilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden Halime Cafer, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünden Mustafa Kurt, birer tam altın ve takdir belgesi ile ödüllendirildi.