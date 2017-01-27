Şahinbey Belediyesi Gaptarım ve GAPFOOD fuarlarında stant açtı

Şahinbey Belediyesi GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarında stant açarak çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgi verildi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla açılan GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarında üretici ve tüketici bir araya gelirken, Şahinbey Belediyesi de vatandaşlara hizmetlerini anlatan bir stant kurdu. Vatandaşlar kurulan stant da özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarına ilgi gösterirken, stanttı ziyaret eden vatandaşlara Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan hediyelerden verildi.

"Vatandaşlarımızı köy pazarına bekliyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesinin kurmuş olduğu köy pazarında üretici ve tüketiciyi yılın 365 günü bir araya getirdiklerini belirterek, "Öncelikle GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür fuarlar üreticinin ve tüketicinin buluşması noktasında çok önemli. Yeni teknolojik ürünlerin sergilenmesi ve çiftçilerin bunlardan haberdar olması açısından önemli bir fuar. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak geçen yıl olduğu gibi bu yılda fuardaki yerimizi aldık. Özellikle belediye olarak açmış olduğumuz köy pazarı 365 gün boyunca vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Şahinbey Belediyesi olarak üretici ile tüketiciyi Güneykent Mahallemizde bulunan köy pazarında buluşturmuş oluyoruz. Fuarlarda sadece birkaç gün bir araya gelen çiftçimiz ve vatandaşımızı, biz köy pazarında yılın 365 günü bir araya getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da köy pazarına bekliyoruz" dedi.