Sağlıkta lisans tamamlama coşkusu

Sağlık çalışanlarına yönelik getirilen lisans tamamlama hakkıyla ön lisans mezunu iken lisans mezunu olan sağlık çalışanları bir araya gelerek kep atma coşkusu yaşadı.

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen programda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, lisans tamamlamanın sendikalarının bir başarısı olduğunu belirterek, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sözünü aldıkları ve daha sonra yasa ile uygulamaya geçirilen lisans tamamlamanın ilk mezunlarını vermesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Lisans tamamlamanın kendi talepleri sonucu hayata geçen bir kazanım olduğunu söyleyen Memiş, "Bu programa katılan sağlık çalışanı arkadaşlarımız mezun oluyorlar. Biz de sendika olarak lisans mezunu olan arkadaşlarımızın coşkusuna ortak olmak, onları buluşturmak ve mutluluklarını paylaşmak için mezuniyet ve kep atma programı düzenledik" şeklinde konuştu.

Bazı ön lisans bölümlerinde ortaya çıkan üst öğrenim sayılamama konularını çözüme kavuşturduklarını söyleyen Memiş, ayrıca bakanlık nezdinde sertifikasyon programlarının geliştirilmesini sağladıklarını kaydetti. 100 binin üzerinde sağlık çalışanının lisans tamamlama hakkı elde ettiğini söyleyen Memiş, lisans tamamlama programlarının 42 üniversitede toplam 18 lisans bölümünde hayata geçtiğini dile getirdi. Bölümlerin, üniversitelerin ve kontenjanların artarak devam etmesini isteyen Memiş, "Yasaya göre, 2014 yılından sonra mezun olanlar lisans tamamlama hakkı elde edemiyor. Bu arkadaşlarımızın mağduriyetleri de giderilmeli ve lisans tamamlama hakkı verilmelidir" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tayfun Arık, bakanlık olarak daha ileri eğitim düzeyine sahip, vizyonları daha geniş, iletişim yetenekleri üst düzeyde olan çalışanların sayılarını arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan da, "Sağlık alanındaki lisans tamamlama programına da sağlık yönetimi bölümü programıyla 100 öğrenci ile destek olduk. Sağlık Bilimleri Fakültemizde şu anda öğrencisi olan 4 bölümümüz, 2 de açılan ancak henüz lisans öğrencisi olmayan bölümümüz var. Açık olan programlarla da destek olma arzumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve SASAM Sağlık Politikaları Direktörü Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise konuşmasında, sağlık çalışanlarının yetkinliğinin artırılmasının sağlık hizmeti sunum kapasitesini artıracağını, bunun da daha erken tanı, teşhis ve tedavi sürecini getireceğini kaydetti. Lisans tamamlayanların bundan sonra alana daha bilimsel ve berrak bakacağını belirten İlhan, Sağlık-Sen'i bu başarısından, SASAM'ı da sağlık politikalarına katkılarından dolayı tebrik etti.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da konuşmasında, bu başarıda kendilerinin de yer almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kendi üniversitelerinden mezun olanları tebrik etti. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Prof. Ak, mezunlarla bağlarının kopmayacağını ifade etti. Mezunları kutlayan Prof. Ak, bu programı düzenlemesinden dolayı da Sağlık-Sen'e teşekkür etti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu da konuşmalarında, sağlıkta lisans tamamlama sürecinde konunun paydaşı olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Lisans tamamlayan sağlık çalışanları adına Elif Akkuş bir konuşma yaparken, programın sonunda kep atan sağlık çalışanlarına, Sağlık-Sen tarafından da takdir belgesi verildi.