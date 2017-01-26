"Sağlıkta Etkili İletişim" projesi uygulamaya geçiyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) ve Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında imzalanan "Sağlıkta Etkili İletişim" projesi uygulamaya konuluyor.

OKA'nın açtığı teknik destek programına "Sağlıkta Etkili İletişim" konulu proje ile başvuran Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü, destek programını almaya hak kazandı. Kabul edilen projenin protokolü, OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen ve Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu arasında imzalandı.

Protokolden sonra bir açıklama yapan Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini koruyan kanser, öldürücülüğü ile beraber tedavisindeki yüksek maliyet nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Kanser erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kanserde erken tanı yaşam kalitesinin ve süresinin artması açısından da önemlidir. Bu nedenle ülkemizde meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanserleri erken teşhis amacı ile taranmaktadır. İlimizde tarama yapan merkezlerin görevi, yapılan eğitimlerle toplumda kanserin önemi hakkında farkındalığın arttırılması, başvuran kişilerin taramalarının yapılmasıdır. Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planında "birey ve topluma erişilebilir, uygun, etkili ve etkin sağlık hizmetleri sunma amacına ulaşmak için sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek; sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını, yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak gibi hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflere yönelik Müdürlüğümüzde sağlık personelinin saygınlığını arttıracak eğitim ve bilgilendirme programları düzenlenmektedir. Müdürlüğümüzün önemli çalışma alanlarından olan TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) ve KETEM (Kanser erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)'lerde hizmet veren personelimizin etkili iletişim konusunda eğitim alması, verilen hizmetin kalitesinin, çalışan motivasyonun ve danışan memnuniyetinin artmasını sağlayacaktır" dedi.