“Sağlıklı Gençlik Güvenli Gelecek” sloganı ile umut tacirlerine göz açtırılmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, Van Emniyet Müdürlüğü'nce 24.01.2017 günü saat 04.00 sıralarında Kurubaş mevkiinde durdurulan 34 AJ 3418 plakalı araçta...
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Van Emniyet Müdürlüğü'nce 24.01.2017 günü saat 04.00 sıralarında Kurubaş mevkiinde durdurulan 34 AJ 3418 plakalı araçta yapılan aramada daralı 37 kilogram eroin maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, "Sağlıklı Gençlik Güvenli Gelecek" sloganı ile umut tacirlerine yönelik sürdürülen mücadele kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü'nce 24.01.2017 günü saat 04.00 sıralarında Kurubaş mevkiinde durdurulan 34 AJ 3418 plakalı araçta daralı 37 kilogram eroin maddesinin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon neticesinde Ç.A. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması üzere gözaltına alındığı kaydedildi.
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