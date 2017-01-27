“Sağlık için süt için” sloganı ile minikler hem eğleniyor, hem öğreniyor

Odunpazarı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, ilkokullarda sağlıklı beslenme konularında eğitim çalışmalarına katıldılar.

Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Nurten Sayar, Zehra Ergün ve Özgenur Kışlacıklı, rehber öğretmenleri eşliğinde Zübeyde Hanım, A.Hamdi Bayraktar ve Nasrettin Hoca ilköğretim okullarında "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında eğitim verdiler. Öğrenciler, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocuklarında süt ve süt ürünlerinin yeterli tüketimi, dengeli beslenme ve kahvaltının önemi hakkında ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencileri bilgilendirdiler. Hazırladıkları çeşitli hediyelerle ve düzenledikleri etkinliklerle minik öğrencilerin kalplerini fetheden öğrenci grubu, sağlığın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünlerinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladılar. "Sağlık için süt için" sloganı ile minikler hem eğlendiler, hem öğrendiler.