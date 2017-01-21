Sağlık Bakanlığından ‘Özel hastanede reflü ameliyatına giren genç hayatını kaybetti’ başlıklı haberlere ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan "Özel hastanede reflü ameliyatına giren genç hayatını kaybetti" başlıklı haberlere ilişkin, adli soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma sonucunda gerekli olan idari ve yasal işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Medyada, "Özel hastanede reflü ameliyatına giren genç hayatını kaybetti" başlığıyla haberlerin yer alması üzerine, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla Denetim Hizmetleri Başkanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Haberlerdeki iddialar yakinen takip edilmektedir. Ayrıca olay adli mercilere intikal ettirildiğinden adli soruşturma da devam etmektedir. Yapılan soruşturma sonucunda gerekli olan idari ve yasal işlemler uygulanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.