Sadakataşı kültürünü yaşatmalıyız

Vatandaşlar, Aziziye Cami önüne konulan kumbaralara ihtiyaç sahipleri için yardımda bulundu. Yardım kampanyasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti Konya Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik, AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zeren, parti ve gençlik kolları üyeleri katıldı. Yapılan çalışmayı anlamlı bulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, ihtiyaç sahiplerinin her an hatırlanmasını gerektiğini kaydetti. Basın açıklamasını yapan AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zeren de şunları kaydetti : “Soğuk günleri beraber yaşadığımız şehrimizde büyük bir hassasiyetle toparlayacağımız yardımları, Egenin serin sularında üşüyen, evlerinden göç etmek zorunda kalan, hükümetimizin girişimleri neticesinde ablukadan kurtulan Halep'li kardeşlerimize ve şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla onların ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlarımız arasında köprü olmak için, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine terçüman olmak için, bu çalışma esnasında gençlik kollarında faaliyette bulunan genç arkadaşlarımızın bu sinerjiyi yaşamaları için ve geçmişte kültürümüzde varolan sadakataşı kültürünü yeniden diriltmek için bugün buradayız.” Aziziye Cami önüne kurulan kumbaralar ile samimiyet biriktirdiklerini dile getiren Zeren, kendilerini çağın habileri olarak en güzel giysileri Allah rızası için ihtiyaç sahipleri ile paylaşacaklarını da kaydetti.

EMRE ÖZGÜL