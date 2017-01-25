Saç Dökülmesi Problemine Kesin Çözüm Önerileri

Saç dökülmesi sorunu başta vitamin eksikliği ve bakım yanlışları olmak üzere pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Saç dökülmesine karşı kesin çözümler konusu özellikle son dönemlerde oldukça popülerdir. Bunun da nedeni son yıllarda saç dökülmesi oranının artış göstermesidir. Bu sorunun saç dökülmesine karşı çözümü için şu yöntemleri uygulamanız mümkündür:

1 - Saç telinizin yapısına ve yağ oranına en uygun ürünü kullanmaya özen gösterin. Özellikle yağlı saçlara sahip olan kişiler için bu konu oldukça önemlidir.

2 - İçeriğinde yoğun olarak kimyasal madde bulunan kozmetik ürünlerini kullanmaktan kaçının. Organik ürünlere yönelerek, bu ürünleri kullanın.

3 - Saç dökülmesine karşı kesin çözümler için saçlarınızın temizliğine özen gösterin. Günlük olarak saçlarınızı temizleyerek derinlemesine masaj yapın.

4 - Saçlarınızın aynı şekilde gün boyu durmasını sağlayan jöle, sprey gibi ürünlerden mümkün olduğunca kaçının.

5 - Başta zeytinyağı olmak üzere, badem yağı, hindistancevizi yağı gibi doğal ürünler kullanın. Bu yağları saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

6 - E vitamini ve demir yönünden zengin gıdalarla beslenmeye başlayın. Özellikle kırmızı et ve deniz ürünlerini daha sık tüketmeye özen gösterin özellikle kış aylarındaki saç dökülmesinde etkilidir.

7 - Evinizde her an bulunabilecek marul, ıspanak gibi malzemelerle yapılan kürleri kullanın. Saç telinize en uygun doğal kürleri uygulayarak çözüm üretebilirsiniz.

8 - Saç dökülmesine karşı kesin çözümler konusunda sıklıkla fön çekmemeniz de önemlidir. Sıcaklık veren fön cihazlarının sıklıkla kullanılması saç diplerinizde kopmaya neden olabilmektedir.

Saç dökülmesi konusunda tüm bu konulara özen göstermeniz gereklidir fakat konuyla alakalı daha fazla bilgi almak için tıklayın.

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Bu sayede en doğru ürünleri kullanarak saç dökülmesi sorununun önüne geçebilir ve rahat bir nefes alabilirsiniz. Saçlarınızı temiz tutarak ve günlük olarak saç diplerinize masaj uygulayarak dökülmeyi önleyebilirsiniz.