Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
IHAAW200339-GEN/21-01-2017 - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına...
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IHAAW200339-GEN/21-01-2017 - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. 21.01.2017 20:03:39 TSI NNNN
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