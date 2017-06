Saadet Partisi çevre yolunda iftar programı düzenledi

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ancak yaşanan sıkıntılardan dolayı tamamlanamayan çevre yoluna dikkat çekmek için yolda iftar programı düzenlendi.

Van-Erciş karayolunda 2009 yılında yapımına başlanan 41 kilometrelik yolun sadece 12 kilometresi tamamlanırken, Saadet Partisi Van İl Başkanlığı öncülüğünde partililer, STK temsilcileri ve vatandaşlar yola dikkat çekmek için yola kurdukları sofrada peynir, zeytin, karpuz ve hurma ile iftarlarını açtı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, amaçlarının yarım kalan çevre yoluna dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak her yıl iftar programları düzenlemekteydik. Fakat bu yıl ilimizin kronik bir sorunu haline gelmiş olan çevre yolunda iftarımızı yapmaya karar verdik. Birçok kesimden olumlu tepkiler aldık. Artık Van'ın bu kronik sorununun bin an önce çözülmesini ve çevre yolunun bir an önce hizmete girmesini istiyoruz. Van Türkiye'nin en büyük 18'nci ili olmasına rağmen Türkiye'de kronik çevre yolu sorunu olan tek ildir. Bir an evvel bu kronik sorunun çözülmesini istiyoruz. Bu yol tamamlandığı taktirde ilimize ekonomik katkı da sağlayacaktır" dedi.

"Çevre yolumuz çile yoluna dönüştü"

Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Eren ise, burada verilen iftarın ana temasının çevre yoluna dikkat çekmek olduğunu ifade ederek, "Malumunuz çevre yolu uzun zamandır Van'ın gündemindedir fakat bir türlü mesafe kaydedilmedi. Bu Van'ın ihtiyacı olan bir yoldur. 5 yıldır sürüncemede kalan bir konudur. Bu iftar yemeğiyle siyasilerin dikkatlerini buraya çekmek istedik. Çevre yolumuz maalesef çile yoluna dönüştü. Bir an önce çalışmalara başlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çevre yolunda verilen iftar yemeğine Van Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri de destek verirken, jandarma ve güvenlik korucuları ise iftarın açıldığı alanda güvenlik önlemleri aldı. İftar programı semaver çayı ikramının ardından sona erdi.