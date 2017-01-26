Rus askerî gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı "152" borda numaralı "Nikolai Filchenkov" adlı genel maksatlı çıkarma...
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Rus Donanması'na ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giren Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı "152" borda numaralı "Nikolai Filchenkov" adlı genel maksatlı çıkarma gemisi, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye sahil güvenlik botu refakat etti. Rus askerî gemisi Marmara'ya doğru yol aldı.
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