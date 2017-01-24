Roman Bandosu seçmelerinde renkli görüntüler

Buca Belediyesi, AB'den 96 bin euro hibe desteği kazandığı "Yerel Olanakların Etkinleştirilmesi Yolu ile Roman Bandosu Kurulması" projesi için çalışmalara başladı. Roman vatandaşlar Türkiye'nin en seçkin bandosunda yer alabilmek için mücadele edip, yeteneklerini ortaya koyuyor.

Avrupa Birliğinin "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı" kapsamında "Yerel Olanakların Etkinleştirilmesi Yolu ile Roman Bandosu Kurulması" projesi ile 96 bin 346 euro hibe desteği kazanan Buca Belediyesi, Roman Bandosunun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. 2 bin 200 proje arasında ipi göğüsleyen Roman Bandosu projesi için müzisyen seçimi Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılıyor. Çarşamba gününe kadar sürecek elemelerde enstrümanları ile jüri karşısına geçen Roman vatandaşlar Türkiye'nin en seçkin bandosunda yer alabilmek için mücadele edip, yeteneklerini ortaya koyuyor. 3 gün sürecek seçmeler renkli görüntülere sahne oluyor.

20 kişi seçilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu şefi Aydın Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu emekli aranjörü Nazım Aliyev ve profesyonel vurmalı çalgı sanatçısı Ahmet Özkulalı'nın jüri üyeliğinde yapılan elemelere çok sayıda Roman vatandaş katılıp hünerlerini gösterdi. İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği işbirliği ile yürütülecek projenin 3 gün sürecek elemelerinde "Roman Bandosu" için 15'i erkek, 5'i kadın olmak üzere toplam 20 kişi seçilecek.

Hem eğitim alacaklar hem de para kazanacaklar

Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan seçmeler sonunda seçilen bando üyeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Güzel Sanalar Fakültesi Konservatuarı öğretim üyelerinden 6 ay süresince haftada 3 gün eğitim alacak. Çalışmalara katıldıkları her gün için günde 7 euro ücret de olacak olan Roman müzisyenlere ayrıca 2 aylık sosyal motivasyon ve ayrımcılık eğitimi de verilecek. Çalışmalarını tamamlayan Roman Bandosu, Buca Belediyesinin sosyal ve kültürel etkinliklerinde sahne alacak.