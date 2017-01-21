Rizespor’u konuk ediyoruz, Kazanmalıyız

İlk yarının son müsabakasında Galatasaray’a hakem hatalarının ağırlıkta olduğu maçta kaybeden Konyaspor, ikinci yarının ilk maçında Rizespor’u konuk edecek.

Konyaspor hafta içi ZTK’da Kızılcabölükspor’u konuk etti, maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, Gümüşhane’den gelen beraberlik haberiyle grup liderliğini garantiledi. Konyaspor kupada gelecek tur Konya’da oynayacağı maçtaki rakibini bekliyor. Ben bu yıl Konyaspor’un kupayı kazanabileceğini düşünüyorum, önümüz çok açık.

Konyaspor’un bu hafta karşılaşacağı Rizespor ilginç bir takım. Hikmet Karaman’ın takımı ligde çok fazla iniş çıkış yaşıyor. Rizespor ne iyi ne kötü. Kweuke iyi gününde olursa Rizespor çok korkulu bir ekip. İlk yarıda Rize’de oynanan müsabakaya elle kontrol edilip atılan gol damga vurmuştu.

Rizespor’un en etkili silahı kuşkusuz Kweuke, tam bir pivot santrafor olan oyuncu Konyaspor’un aradığı forvet oyuncusu. Pres yapıyor, alıyor veriyor, arkadan gelene koridor açıyor. Bu ligde hayran olduğum oyunculardan.

Ahmet İlhan, Janstcher ve Emrah Başsan takımın diğer yıldızları, recep Niyaz aşama kaydetti. Rizespor devre arası oyuncu gönderdi, transfer yaptı, maç her türlü sonuca açık olacak.

Konyaspor bu maça çok sıkıntılı hazırlanıyor, takımın alternatifsiz oyuncusu Ali Çamdalı’nın yokluğunda Konyaspor orta alanda çok bocalayabilir. Bajic haftalardır gole hasret, Rangelov geçen yılın çok uzağında, Miloseviç ben sol kanatta oynayamıyorum diye bağırıyor. Hafta içi etliekmeğin gözüne vuran Douglas’ın iyileşip forma giymesini bekliyoruz.

Konyaspor’un hücum gücünün yarısını bekleri oluşturuyor, bu sebeple Douglas ve Skubic’ten çok şey bekliyoruz.

Aykut Kocaman ile federasyon başkanı arasında bir polemik oluştu. Konyaspor korku salan bir takım, geçen yıl yaptıkları futbolda dengeleri alt üst etti. İstanbul takımlarının gelirleri kesilince kuduz gibi saldırmaya başladılar. Galatasaray bu yıl ilk üçe girip ekonomik olarak rahatlamak istiyor, son kurban Konyaspor oldu. Konyaspor için bu saatten sonra kupa önemli bir hedef olmalı…

Taraftar Perşembe günü tesislere gidip takıma ve Aykut hocaya moral vermeye çalıştı, Konyaspor taraftarından yine muhteşem bir ambiyans bekliyorduk ancak Kuzey ve Güney tribünler ceza aldılar. Bu hafta Konyaspor taraftarının kolu kanadı kırık olacak. Üzülüyoruz, kızıyoruz ama hakem ve gözlemcilerin Konya’da gözleri kulakları 10 kat fazla duyuyor, görüyor. Pek çok stadyumda küfürler havada uçuşuyor. Konya’ya çok güzel düşmanlık ediyorlar. Bize düşen dik durup korkaklara fırsat vermemek.

Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek. Geçen haftaki Mete Kalkavan faciası sonrası Halis hocadan iyi bir yönetim bekliyoruz.

Rizespor karşısında Konyaspor’a başarılar diliyoruz.