Rize’de trafik kazası: 1 ölü

Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fıçıcılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Necati Turan (78) yönetimindeki 53 DA 438 plakalı pikap henüz bilinmeyen bir neden yoldan çıkarak çay bahçesine yuvarlardı. Araç sürücüsü Necati Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.