Rize’de hastane otoparkında yangın

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bir otomobilde çıkan yangın vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkının açık alanında park halindeki bir otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında otopark çevresi yoğun dumanla kaplanırken, olay yerinde bulunan vatandaşlar kendi araçlarının yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, LPG sızıntısından çıktığı tahmin edilen yangının kısa zaman da söndürülmesi olası bir facianın önüne geçti.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.