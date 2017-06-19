Rize’de Dereye Düşen Kız Çocuğu Kayboldu

Rize'nin Ardeşen İlçesinde dereye düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tunca Beldesi eski Armutluk köyünde Nehir Zenginal, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Tunca Deresi'ne düştü.

Durumun fark edilmesi üzerine jandarma ve İl Afet ve ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen ekipler, kız çocuğunun bulunabilmesi için çalışma başlatıldı.