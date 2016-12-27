Rize Cumhuriyet Savcılığı çektikleri fotoğraf ile Atatürk’e hakaret eden iki kişi hakkında soruşturma başlattı

Rize'de sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettikleri gerekçesi ile iki kişi hakkında savcılık soruşturması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan taşınan Atatürk heykelinin bulunduğu platformun üzerine çıkarak Atatürk heykelini andıran bir duruş ile fotoğraf çektirip bu fotoğrafı "aha yeni atanız" şeklinde sosyal medya hesabında paylaşan M.K ve aynı paylaşımı kendisine ait sosyal medya hesabında paylaşan A.B hakkında Rize Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Atatürk aleyhinde işlenen suçlar kapsamında "Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret" suçlaması ile soruşturma başlatıldı. M.K ve A.B soruşturma üzerine gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak Rize Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada fotoğrafı çekip paylaşan kişilerin Rize Belediyesi personeli olmadıkları belirtildi.