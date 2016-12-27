Reyhanlı’da su şebekesi döşeniyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), kent genelinde yeni yapılan yerleşim alanlarına kanalizasyon hattı dışında içme suyu şebekesi de döşeyerek altyapı ihtiyacını karşılıyor.

Oluşan yeni yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte altyapı ihtiyacının da arttığına dikkat çeken yetkililer, Reyhanlı ilçesine bağlı Çakıryiğit Mahallesi'nde yapılan yeni yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla ilave olarak 63'lük borularla 600 metre yeni içme suyu şebekesinin döşendiğini belirtti. Yapılan çalışma kapsamında 1 kamyon, 2 kepçe ve 6 personelin görev yaptığını vurgulayan yetkililer, teknik personel denetiminde yürütülen çalışma sayesinde ikamet edecek vatandaşların sağlıklı ve temiz bir içme suyu kullanacağını kaydetti.