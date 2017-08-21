Restoranda korkutan yangın

ADANA (İHA) –Adana'da bir restoranda elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, restoranın bodrum katında bulunun elektrik panosu aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangından dolayı 2 katlı restorandı dumanlar kapladı. Bu esnada yemek yiyen müşteriler kendilerini dışarı attı. Çalışanlar restorandı tahliye ettikten sonra, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gaz maskeleriyle yangına müdahale eden itfaiyeciler, elektrik panosunu saran alevleri söndürdü. Dumanlar ise, hava tahliye makinesiyle boşaltıldı.

Yangında restoranın bodrum bölümünde maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.