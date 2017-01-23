Resmi Gazetede 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı
682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
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682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Resmi Gazetede yayımlandı.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan kararnamelere göre; Sağlık Bakanlığından 186, İçişleri Bakanlığından 134, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumundan 2 olmak üzere toplanda 367 kişi kamu görevinden çıkartıldı.
Ayrıca, Sivas Dijital Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Azermedia 12 Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş. isimli kurumların da kapatıldığı duyuruldu.
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