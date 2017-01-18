Reina saldırganının ifadesinin detayları ortaya çıktı

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina isimli gece kulübüne düzenlediği saldırıda 39 kişiyi öldüren teröristin emniyetteki sorgusu devam ediyor. Bomba talimatı aldığı iddia edilen teröristin, yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle kendisine bomba ulaşmadığı için silahlı saldırı yaptığını söylediği belirtildi.

Yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Maşaripov'un İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu yaklaşık 45 saattir devam ediyor. Terörist Abdulkadir Maşaripov'u sorgulayan terör ve istihbarat uzmanı ekiplerin, teröristin verdiği cevapların araştırıldığı belirtildi.

Sorgu Rusça sürüyor

Emniyette sorgulanan Abdulkadir Maşaripov'a Türkçe sorular sorulduğu, teröristin cevap vermeye zorlandığında ise önce İngilizce ardından ise sorguya Rusça devam edildiği öğrenildi. Teröristin emniyetteki sorgusunda, 2015 yılında İran'da sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle yakalanarak 1 ay tutuklu kaldığını söylediği öğrenildi. İran'daki cezaevinden çıktıktan sonra 2016 yılının Ocak ayında kaçak yollardan Türkiye'ye gelen teröristin, verdiği sözlü ifadede, ilk Konya'ya geldiğini, 1 yıl yaşadığını, bu süre içerisinde Rakka'daki DEAŞ unsurlarıyla internet üzerinden bir mesajlaşma programı ile iletişime geçtiğini belirtti.

DEAŞ sözde İstanbul emiri Hoca Aka'dan canlı bomba talimatı aldığı iddia edilen teröristin, yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle kendisine bomba ulaşmadığı için silahlı saldırı yaptığını söylediği belirtildi. Teröristin, Reina saldırısının ardından Rakka'daki DEAŞ unsurlarıyla irtibata geçtiğini, Konya'da bulunan bir DEAŞ hücresinin aracılığıyla Ali Mohammed Jameel irtabata geçtiği ve Esenyurt'ta yakalandığı adrese yerleştiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan Esenyurt'ta kendisiyle birlikte yakalanan Senegal uyruklu Dina A. isimli kadınla imam nikahlı olduğunu belirttiği iddia edildi.