Reina saldırganı Esenyurt’ta yakalandı

Ortaköy'deki gece kulübü Reina'yı basarak 39 kişiyi katleden terörist Esenyurt'ta yakalandı. Kırgız arkadaşının evinde yakalanan teröristin Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov yakalanması için Türkiye genelinde operasyon düzenleyen özel harekat ve istihbarat elemanları 17. günün sonunda katliamcının izini İstanbul Esenyurt'ta bir sitede buldu. Arkadaşına ait evde kaldığı belirlenen katliamcı düzenlenen operasyonla kıskıvrak ele geçirildi. Teröristin yanında oğlunun da bulunduğu iddia edildi.

Teröristin etrafındaki çemberi gittikçe daraltan, 39 kişiyi gözaltına alıp yüzlerce saatlik MOBESE kaydı ve güvenlik kamerası görüntüsü izleyen istihbarat elemanları yurt dışına kaçtığı öne sürülen katili nihayet ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilmesi beklenen teröristin emniyette sorgulanmaya başlanacağı bildirildi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda teröristin yakalanma anına ait görüntüler, yakalanan kişinin Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov olduğunu doğruluyor.