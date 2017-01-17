REİNA KATLİAMCISI YAKALANDI

Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırgan polisler tarafından yakalandı.Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Emniyet'e getirileceği öğrenildi.

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