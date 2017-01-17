REİNA KATLİAMCISI YAKALANDI
Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırgan polisler tarafından yakalandı.
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Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyen saldırgan polisler tarafından yakalandı.Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan teröristin yanında oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Emniyet'e getirileceği öğrenildi.
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