Raylarda ilerleyen otomobil tramvay seferlerini aksattı
Kentplaza - Sanayi Köprülü kavşağı arasında tramvay raylarına giren otomobil, tramvay seferlerini aksattı.
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Kentplaza - Sanayi Köprülü kavşağı arasında tramvay raylarına giren otomobil, tramvay seferlerini aksattı. Görgü tanıklarının iddiasına göre raylara giren otomobil ilerlemeye devam etti. Daha sonra aracından inen otomobil sürücüsü raylara nasıl girdiğini bilmediğini söyledi.
Bir süre aksayan tramvay seferleri aracın çekilmesinin ardından devam etti.
merhabahaber.com
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