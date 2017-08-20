Ramil Guliyev yine zirvede

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in 12. ayağında 200 metrede 20.17'lik derecesiyle birinci oldu.

Geçtiğimiz günlerde 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede Dünya Şampiyonu olan Milli atlet Ramil Guliyev, Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı. Guliyev, Elmas Lig'in 12. ayağında 200 metrede 20.17'lik derecesiyle birinci oldu.