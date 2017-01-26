Pursaklar’da alüminyum rölyef kursu açıldı

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi'nde açılan alüminyum rölyef kursuna kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze devam eden geleneksel sanatlardan biri olan alüminyum rölyef son yıllarda büyük rağbet görüyor. Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi de açtığı kursla ilçedeki kadınlara alüminyum rölyef sanatının inceliklerini öğretiyor. Belediye bünyesinde ilk defa açılan kurs büyük ilgi gördü. Alüminyum folyo üzerine yapılan kabartma çalışması ile ortaya birbirinden güzel eserler çıkıyor. Büyük bir sabır ve emekle yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserler satılarak ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Ayyıldız Hanım Evi'nde; Perşembe ve Cuma günleri ise Hüma Sultan Hanım Evi'nde verilen alüminyum rölyef kursuna katılmak isteyenler kayıt yaptırabilecek.