Pursaklar galibiyet serisini sürdürüyor

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Bayanlar 1. Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürüyor. 1. Lig B Grubu'nda 16'ncı haftada İBA Kimya TED Kolejliler'i 3-1'lik skorla geçen Pursaklar, haftayı galip tamamlayarak puanını 36'ya yükseltti.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligdeki başarısını galibiyetlerle sürdürüyor. 16'ncı haftada diğer Başkent takımı İBA Kimya TED Kolejliler'e konuk olan Pursaklar, çekişmeli geçen maçın galibi oldu. Üst üste gelen sayılarla maçı 3-1 kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı puanını 36'ya yükseltti.

Performanslarıyla göz dolduran Filenin Sultanları, 25 Ocak'ta Samsun Büyükşehir Anakent'i konuk edecek. Pursaklar Kapalı Spor Solunda antrenmanlarına devam eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı elde ettiği galibiyetlerle Pursaklar'ı başarı ile temsil etmeyi sürdürüyor.