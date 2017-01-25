PTT’nin 2016 faaliyetleri ve 2017 hedefleri

PTT Tekirdağ Başmüdürlüğü'nde yapılan toplantıda, 2016 yılı faaliyetleri ile 2017 hedef ve planları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

PTT Tekirdağ Şubesi Başmüdürü Cafer Ersoy başkanlığında tüm PTT merkez ve kısım müdürlerinin katılımı ile Tekirdağ PTT Başmüdürlüğü değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda PTT'nin 2016 yılı faaliyetleri ile 2017 hedef ve planları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Başmüdür Cafer Ersoy topaltındaki konuşmasında, PTT Anonim Şirketinin "bir dünya markası olma" hedefinin gerçekleşmesi için PTT Tekirdağ Başmüdürlüğü olarak tüm personellerle beraber özverili bir şekilde çalıştıklarını, Tekirdağ'ın her köşesine hizmet götürmek misyonu ile kaliteli hizmet anlayışının birincil hedef olduğunu, insanların huzur ve saadeti için daha çok çalışacaklarını ifade etti.