Protezine kavuşan küçük Özge’den Başkan Türel’e nazar boncuğu

Antalya'da iğne sonucu sol ayağı erken doğum sonrası kesilen ve baba Ali İhsan Yıldırım'ın evinin tavanına 150 TL'ye kurduğu makaralı düzenekle yürümeyi öğrenen 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım, bükülebilir protezini sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti.

Alüminyum ustası Ali İhsan Yıldırım'ın, evinin tavanına 150 TL'ye kurduğu makaralı düzenekle ve sabit protez bacağıyla ayakta durmayı öğrenen,küçük Özge'nin yürüme çabası gündeme gelmiş ve ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, küçük kız ile yakından ilgilenmeye başlamıştı.

İlk olarak Kepez Devlet Hastanesinde fizik tedavi alan küçük Özge, birkaç gün önce Başkan Türel'in desteğiyle İstanbul'da dizi bükülebilen protezine kavuştu. Artık yaşıtları gibi yürüyen ve parklarda oynayabilen Özge, kendisine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i makamında ziyaret etti. Yüzünde gücülükler açan ve Başkan Türel'in elinden tutarak bir süre yürüyen Özge'ye çeşitli oyuncaklar ve hediyeler de takdim edildi. Küçük Özge ise Türel'e büyük bir nazar boncuğu hediye etti.

"Özge'nin gülmesi en güzel mutluluğumuz"

Özge'yi daha önce evinde ziyaret ettiğini anımsatan Menderes Türel, "Cumhurbaşkanımızın Özge konusunda büyük hassasiyeti vardı. Bu konuda da talimatı vardı. Biz sağlığına kavuşması noktasında Özge'ye gerekli desteği verdik. Özge'yi yürürken görmek bizim için çok önemli. Güzel bir sonuç aldığımızı görüyoruz. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan'a, olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Büyük bir mücadele verildi. Özge'nin yalnız olmadığın tüm Türkiye gördü. Biz ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Özge, gibi güzel sonuçları görüyor olmak, bizim için en güzel mutluluklardan biridir" dedi.

Özge'nin sağlık durumunu yakından takip etmeye devam edeceğini belirten Türel, Özge'nin ileride belediyenin ambute spor kulübüne girmesini hedeflediklerini kaydetti.

"O düzenekte koşacak"

Ali İhsan Yıldırım, Özge'nin artık daha mutlu olduğunu ifade ederek eski bükülmeyen protezden kurtulduklarını söyledi. Özge'nin dizden bükülebilen yeni protezine alıştığını vurgulayan Yıldırım, "Başkanımızı destek oldu. Yeni protezimiz takıldı. Hem bükülmesi var hem de Özge daha rahat yürüyebiliyor. Özel bir protez. Ayrıca Ömer Özkan hocama da teşekkürler. Artık Özge'nin kimseye muhtaç olmadan yürümesini sağlamak için çalışacağım. Eve yaptığım düzeneği de Özge'nin koşması için kullanacağım" diye konuştu.

Yıldırım,bir taraftan Özge'nin sağlığına kavuşması için çalışırken, hukuki mücadelelerinden de vazgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.