Pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Vedat A., ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan otomobil ile olay yerinden kaçtı. Polis kaçan silahlı saldırganın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalıyor.