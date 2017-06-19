Polisten tur otobüslerine gece yarısı baskını

Alanya'da karayolu üzerine gelişi güzel park ederek trafiği tehlikeye düşüren tur otobüslerine gece yarısı polis tarafından baskın düzenlendi. Trafik ekiplerinin baskını sırasında otobüsün bagajında uyuyan şoförler ise neye uğradıklarını şaşırdı.

Alanya Bölge Trafik ekipleri, D400 karayolu üzerinde gelişi güzel park edip trafiği tehlikeye sokan tur otobüslerine gece operasyon gerçekleştirdi. Gece 23. 00 sıralarında düzenlenen denetimde, otobüslerin bagajlarında yatan şoförler tek tek uykudan, otobüsler de karayolu üzerinden kaldırıldı. Bazı şoförler ise tehlike oluşturmadıklarını savunarak, yol üzerinde rehber beklediklerini söyledi.

Trafik ekipleri şoförlere cezai işlem uygularken, karayolu üzerine bir daha park etmemeleri konusunda da uyarılarda bulundu.