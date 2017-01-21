Polisten öğrencilere hediye

Polis ekipleri, TOKİ Yavuz Selim İlkokulu'nda 1 ve 2'nci sınıf öğrencilerine trafik kurallarını anlatan broşür ve boyama kitabı hediye etti.

Ekipler, öğrencilerin tatil süresince ve yaşam boyunca trafik kurallarına uymalarını, broşürü okuyup uygulamalarını istedi.

Daha sonra renkleri, şekilleri, boyutları öğrenmelerine yardımcı olmak, el işi becerilerini geliştirmelerini sağlamak, hayal dünyasını geliştirmek ve çocukların polis teşkilatına olan sevgi ile güvenlerini artırmak amacıyla öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da katıldı.